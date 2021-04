Fedez, il regalo per Leone. Fan senza parole: «Non si è mai visto, è stupendo...» (Di venerdì 9 aprile 2021) Fedez, il regalo incredibile per Leone. Fan senza parole: «Non si è mai visto, è stupendo...». Oggi, il rapper milanese ha condiviso una serie di stories su Instagram,... Leggi su leggo (Di venerdì 9 aprile 2021), ilincredibile per. Fan: «Non si è mai, è...». Oggi, il rapper milanese ha condiviso una serie di stories su Instagram,...

Advertising

leggoit : Fedez, il regalo per Leone. Fan senza parole: «Non si è mai visto, è stupendo...» - gbintercom : RT @Fedez: Il mio ometto oggi compie 3 anni, la persona che più ha cambiato la mia vita (in meglio ovviamente), il mio migliore amico, il m… - mariannacarbo79 : @Fedez Ridere con mia figlia di 8 anni per 20 min.di fila grazie a #lolchiridefuori è un regalo fantastico dopo un… - _fra_1_ : RT @Fedez: Il mio ometto oggi compie 3 anni, la persona che più ha cambiato la mia vita (in meglio ovviamente), il mio migliore amico, il m… - herosmynewlv : Ma perché gli uomini sono così tirchi? Cioè pure chiara ferragni si è dovuta ingegnare per farsi fare un regalo ext… -