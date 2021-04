Federico Rossi: Pesche è il suo singolo di debutto da solista (Di venerdì 9 aprile 2021) A distanza di due mesi dal debutto da solista di Benjamin Mascolo (in arte B3n), oggi anche Federico Rossi ha pubblicato il suo primo singolo dopo lo scioglimento del duo Benji e Fede. Se per me Finché le Stelle Non Brillano è stato un grande, enorme ‘meh’, questa Pesche invece è più piacevole. Finalmente quando vedrò o mangerò delle Pesche non avrò in mente soltanto… Stiamo parlando di un pezzo leggero, leggerissimo, ma tanto orecchiabile e perfetto per l’arrivo della bella stagione. Federico Rossi ha fatto quello che ci aspettavamo da lui e l’ha fatto bene. Unico appunto? “Pésche” non si può sentire! Federico Rossi, Pesche: il testo. Vorrei lasciarmi andare ma ci vuole tempo per ... Leggi su biccy (Di venerdì 9 aprile 2021) A distanza di due mesi daldadi Benjamin Mascolo (in arte B3n), oggi ancheha pubblicato il suo primodopo lo scioglimento del duo Benji e Fede. Se per me Finché le Stelle Non Brillano è stato un grande, enorme ‘meh’, questainvece è più piacevole. Finalmente quando vedrò o mangerò dellenon avrò in mente soltanto… Stiamo parlando di un pezzo leggero, leggerissimo, ma tanto orecchiabile e perfetto per l’arrivo della bella stagione.ha fatto quello che ci aspettavamo da lui e l’ha fatto bene. Unico appunto? “Pésche” non si può sentire!: il testo. Vorrei lasciarmi andare ma ci vuole tempo per ...

Advertising

rtl1025 : ?? @fedefederossi torna con il singolo '#Pesche' dopo lo scioglimento del duo Benji & Fede - Radio105 : Ecco il nuovo singolo di @fedefederossi ?? #federicorossi - fedevrico : federico rossi is back ???? #pesche - nocchi_rita : RT @grazieben: Federico Rossi sappi che ti odio - nocchi_rita : RT @oceanvfe: Io sono la persona più felice sulla terra in questo momento, nonostante non stia passando un periodo con i i fiocchi, per for… -