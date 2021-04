Federalberghi | Intesa con la Regione Pmi turistiche | in Penisola sorrentina sarà vaccinato tutto il personale

(Di venerdì 9 aprile 2021)ha siglato un protocollo d’con laCampania e con l’Asl Napoli 3 Sud per la somministrazione, a proprie spese, di vaccini anti-Covid aldelle impreseaderenti. Tale protocollo aziendale rientra nelle specifiche del piano vaccinale nazionale ribadito dal Cdm del 6 aprile scorso. In base all’accordo,ha individuato una struttura, tale da consentire accessi scaglionati e dotata di spazi idonei, nella quale coloro che avranno volontariamente aderito potranno vedersi somministrato il vaccino dasanitario convenzionato. La strutturaattrezzata in modo tale da consentire anche ...

