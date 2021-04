F1 GP Emilia Romagna 2021, gara domenica: data, orario e diretta tv (Di venerdì 9 aprile 2021) Chi vincerà la seconda gara del Mondiale di Formula 1? Cresce l’attesa per il Gran Premio dell’Emilia Romagna che si disputerà sul circuito di Imola, a San Marino, domenica 18 aprile con semaforo verde previsto per le ore 15:00. Tutti a caccia della Mercedes di Lewis Hamilton ma occhio alla Red Bull Max Verstappen che in Bahrain è stata senza dubbio la macchina migliore. E la Ferrari? I tifosi vorrebbero vedere i confortanti passi in avanti visti nella gara inaugurale e magari anche qualcosa in più per consolidare la terza posizione nel Mondiale. La diretta dell’evento è affidata a Sky Sport Formula Uno (canale 207 del decoder di Sky) e anche a Sky Sport Uno (canale 201). In ogni caso su Sportface.it potrete seguire integralmente tutta la giornata con la ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) Chi vincerà la secondadel Mondiale di Formula 1? Cresce l’attesa per il Gran Premio dell’che si disputerà sul circuito di Imola, a San Marino,18 aprile con semaforo verde previsto per le ore 15:00. Tutti a caccia della Mercedes di Lewis Hamilton ma occhio alla Red Bull Max Verstappen che in Bahrain è stata senza dubbio la macchina migliore. E la Ferrari? I tifosi vorrebbero vedere i confortanti passi in avanti visti nellainaugurale e magari anche qualcosa in più per consolidare la terza posizione nel Mondiale. Ladell’evento è affia Sky Sport Formula Uno (canale 207 del decoder di Sky) e anche a Sky Sport Uno (canale 201). In ogni caso su Sportface.it potrete seguire integralmente tutta la giornata con la ...

