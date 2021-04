F1 | cambio nell’organigramma della Mercedes James Allison nuovo Chief Technical Officer

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 aprile 2021) Importante cambiamentoin casa. A partire dal 1 luglio 2021non sarà più direttore tecnico, lasciando la carica a Mike Eliott, per diventare(CTO). Il commento di Eliott riportato dalla Gazzetta dello Sport: “È stato un grande piacere e privilegio lavorare perall’iniziomia carriera alla Renault e negli ultimi quattro anni alla: è un fantastico leader e il suo curriculum nello sport parla da solo e sono felice di poterci avvaleresua esperienza nel suoruolo di CTO. Per me, poi, è un’opportunità straordinaria quella di diventare Direttore Tecnico di un team come ...