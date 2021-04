Ex campione del mondo con gli azzurri ricoverato per Covid | di chi si tratta

Advertising

Federvolley : Un bruttissima notizia scuote l'intero mondo del volley, a soli 51 anni l'ex campione azzurro Michele #Pasinato ci… - Coninews : Campione del Mondo e d'Europa con l'Italvolley negli anni Novanta. Lo sport italiano piange la prematura scomparsa… - giomalago : Lo #sport italiano piange la scomparsa di #Pasinato, straordinario interprete della generazione di 'fenomeni' del… - StefanoDeBened : RT @Federvolley: Un bruttissima notizia scuote l'intero mondo del volley, a soli 51 anni l'ex campione azzurro Michele #Pasinato ci ha lasc… - FrancescoSpere2 : RT @axelvassallo: Riuscirà il concorrente campione di puntata a vincere la più alta quota del #Leredità accumulata oggi nelle manche di gio… -

Ultime Notizie dalla rete : campione del

QUOTIDIANO.NET

Lorenzo Musetti si ferma ai quarti di finaleSardegna Open . Il 19enne toscano, n.90 ATP, ha ceduto 6 - 4, 4 - 6, 6 - 2 a Laslo Djere, n.57ranking ein carica. All'azzurro non riesce così la rivincita contro il serbo, che lo aveva eliminato lo scorso anno in semifinale. Djere affronterà sabato il vincentematch tra il ...Lo confermano all'agenzia Ansa ambienti vicini all'exmondo. Le stesse fonti precisano che il ricovero è solo precauzionale . Secondo quanto si è appreso, De Rossi è stato ricoverato all'...Non si vive di solo Mbappé, campione del Mondo a 19 anni, nuovo fenomeno del calcio mondiale a 22. La Francia, del calcio, è comunque un paese per giovani che vanno in campo senza che nessuno o quasi ...La campionessa italiana, e vice campionessa del Mondo, l’altoatesina Eva Lechner sarà in gara domani, sabato 10 aprile, a Nalles in Alto Adige nel Marlene Sudtirol Sunshine Race, terza prova degli Int ...