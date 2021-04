Europeo calcio, il 19 aprile la decisione finale su Roma (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma è ufficialmente tra le città che richiedono più tempo per garantire la presenza di pubblico per le quattro gare, le tre dell`Italia del girone di qualificazione e una dei quarti di finale, dell`Europeo di calcio in programma allo Stadio Olimpico tra giugno e luglio. Lo ha annunciato la UEFA in un comunicato ufficiale sul torneo, che indica che la decisione finale su Roma e le altre tre sedi attualmente non in grado di garantire la presenza di tifosi all`interno degli impianti - Monaco di Baviera, Bilbao e Dublino - sarà presa durante la riunione del Comitato Esecutivo fissata per lunedì 19 aprile.Confermate invece le altre otto sedi, con presenza di pubblico tra il 25 e il 100 per cento della capienza (Londra, San Pietroburgo, Bucarest, Budapest, ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 9 aprile 2021)è ufficialmente tra le città che richiedono più tempo per garantire la presenza di pubblico per le quattro gare, le tre dell`Italia del girone di qualificazione e una dei quarti di, dell`diin programma allo Stadio Olimpico tra giugno e luglio. Lo ha annunciato la UEFA in un comunicato ufficiale sul torneo, che indica che lasue le altre tre sedi attualmente non in grado di garantire la presenza di tifosi all`interno degli impianti - Monaco di Baviera, Bilbao e Dublino - sarà presa durante la riunione del Comitato Esecutivo fissata per lunedì 19.Confermate invece le altre otto sedi, con presenza di pubblico tra il 25 e il 100 per cento della capienza (Londra, San Pietroburgo, Bucarest, Budapest, ...

