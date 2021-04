Europei: Governo apre a possibilità tifosi allo stadio (Di venerdì 9 aprile 2021) in collaborazione con la redazione di Bookmakerbonus.it Il presidente della Fifa lo aveva detto chiaramente in un’intervista rilasciata poco tempo fa: il calcio non può stare senza tifosi, e dunque avrebbe fatto di tutto per far disputare il campionato europeo di calcio con il pubblico al seguito. Apprendiamo che il Governo italiano ha dato chanches concrete di possibili aperture ai tifosi per il match inaugurale di Euro 2021 che si disputerà l’11 Giugno all’Olimpico di Roma, e che vedrà gli azzurri di Mancini impegnati contro la Turchia. Ovviamente è ancora da stabilire quanti saranno i tifosi a cui sarà garantito l’accesso allo stadio e in base a quali regole, ma lo stesso premier britannico Boris Johnson aveva addirittura proposto di ospitare l’intero campionato europeo in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 aprile 2021) in collaborazione con la redazione di Bookmakerbonus.it Il presidente della Fifa lo aveva detto chiaramente in un’intervista rilasciata poco tempo fa: il calcio non può stare senza, e dunque avrebbe fatto di tutto per far disputare il campionato europeo di calcio con il pubblico al seguito. Apprendiamo che ilitaliano ha dato chanches concrete di possibili aperture aiper il match inaugurale di Euro 2021 che si disputerà l’11 Giugno all’Olimpico di Roma, e che vedrà gli azzurri di Mancini impegnati contro la Turchia. Ovviamente è ancora da stabilire quanti saranno ia cui sarà garantito l’accessoe in base a quali regole, ma lo stesso premier britannico Boris Johnson aveva addirittura proposto di ospitare l’intero campionato europeo in ...

