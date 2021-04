Europa League, Pau Lopez e non solo nella top 11 dei quarti: c’è anche un ex Serie A… (Di venerdì 9 aprile 2021) nella serata di ieri sono andati in scena i quarti di finale di Europa League. Tra risultati a sorpresa e qualche episodio extra campo, è stato comunque spettacolo. L’Italia è stata rappresentata dalla Roma che ha vinto contro l’Ajax in trasferta. Un successo che ha visto tra i grandi protagonisti il portiere giallorosso Pau Lopez, inserito nell’undici ideale dell’ultimo turno di Coppa. L’estremo difensore della Roma è stato protagonista ad Amsterdam parando il rigore di Tadic che poteva portare l’Ajax sul 2-0 e svoltando di fatto la partita. Successivamente lo spagnolo si è distinto con tre interventi prodigiosi che hanno permesso alla squadra di Fonseca di portare a casa il successo. La Uefa, attraverso i propri profili social, ha reso nota la top 11 del turno di Coppa. Presente ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 aprile 2021)serata di ieri sono andati in scena idi finale di. Tra risultati a sorpresa e qualche episodio extra campo, è stato comunque spettacolo. L’Italia è stata rappresentata dalla Roma che ha vinto contro l’Ajax in trasferta. Un successo che ha visto tra i grandi protagonisti il portiere giallorosso Pau, inserito nell’undici ideale dell’ultimo turno di Coppa. L’estremo difensore della Roma è stato protagonista ad Amsterdam parando il rigore di Tadic che poteva portare l’Ajax sul 2-0 e svoltando di fatto la partita. Successivamente lo spagnolo si è distinto con tre interventi prodigiosi che hanno permesso alla squadra di Fonseca di portare a casa il successo. La Uefa, attraverso i propri profili social, ha reso nota la top 11 del turno di Coppa. Presente ...

