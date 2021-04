Euro 2020, comunicato UEFA: 8 città garantiscono la presenza del pubblico, Roma ancora no (Di venerdì 9 aprile 2021) Attraverso un comunicato ufficiale, la UEFA ha annunciato che ci sarà il ritorno di spettatori nelle sedi scelte per ospitare le partite di Euro 2020: “Desideriamo esprimere il nostro apprezzamento alle federazioni affiliate e alle autorità nazionali e locali che stanno collaborando strettamente per garantire il ritorno sicuro degli spettatori allo stadio. Attualmente, otto tra i paesi ospitanti hanno confermato la presenza di pubblico sulla base delle loro proiezioni e di un miglioramento della situazione sanitaria nei loro Paesi a giugno e luglio. Sono considerati diversi fattori, tra cui un aumento delle vaccinazioni e la minore diffusione dei contagi nella stagione più calda. Molti dei paesi ospitanti avevano già inserito Euro 2020 nella loro ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 aprile 2021) Attraverso unufficiale, laha annunciato che ci sarà il ritorno di spettatori nelle sedi scelte per ospitare le partite di: “Desideriamo esprimere il nostro apprezzamento alle federazioni affiliate e alle autorità nazionali e locali che stanno collaborando strettamente per garantire il ritorno sicuro degli spettatori allo stadio. Attualmente, otto tra i paesi ospitanti hanno confermato ladisulla base delle loro proiezioni e di un miglioramento della situazione sanitaria nei loro Paesi a giugno e luglio. Sono considerati diversi fattori, tra cui un aumento delle vaccinazioni e la minore diffusione dei contagi nella stagione più calda. Molti dei paesi ospitanti avevano già inseritonella loro ...

