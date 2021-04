eSport in Italia: i grandi successi e lo stato di salute della scena nel nuovo report di IIDEA (Di venerdì 9 aprile 2021) IIDEA, l'Associazione di categoria che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, presenta oggi il primo appuntamento con l'eSports Outlook 2021, un resoconto dei principali risultati raggiunti dai player Italiani del gaming competitivo nei primi tre mesi dell'anno realizzato attraverso le voci dei soci che operano nel settore, come tournament organizer e team eSports. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale. L'inizio del 2021 è stato un anno di successi a livello competitivo per la scena eSports del nostro paese. Nei primi mesi del 2021 QLASH ha festeggiato con la vittoria di Riccardo "Reynor" Romiti agli Intel Extreme Masters di Katowice, dove il giovane toscano ha segnato un'impresa storica: è il primo ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 aprile 2021), l'Associazione di categoria che rappresenta l'industria dei videogiochi in, presenta oggi il primo appuntamento con l's Outlook 2021, un resoconto dei principali risultati raggiunti dai playerni del gaming competitivo nei primi tre mesi dell'anno realizzato attraverso le voci dei soci che operano nel settore, come tournament organizer e teams. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale. L'inizio del 2021 èun anno dia livello competitivo per las del nostro paese. Nei primi mesi del 2021 QLASH ha festeggiato con la vittoria di Riccardo "Reynor" Romiti agli Intel Extreme Masters di Katowice, dove il giovane toscano ha segnato un'impresa storica: è il primo ...

