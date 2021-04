Esce oggi “Could Be Good” | il nuovo singolo di Kat Cunning

(Di venerdì 9 aprile 2021) , giovan* artista american* con oltre 15 milioni di stream totali, già affermat* nella scena musicale e cinematografica. Il brano è il ritratto dell’ottimismo e della semplicità che hanno arricchito Kat durante l’anno passato. Contemporaneamente, è online il videoclip ufficiale, diretto dalla stess* Kat, che presenta dei footage personali dell’artista. Registrato in bianco e nero, vede come protagonista l* cantante con scene inedite della sua vita quotidiana insieme alla famiglia e agli amici. Republic Records e Katstanno continuando il loro lavoro a sostegno della comunità LGBTQ + in collaborazione con The Ally Coalition (TAC) per incoraggiare i fan ad aiutare i giovani LGBTQ, che soffrono di depressione, bullismo e disturbi mentali. TAC fornisce un supporto fondamentale per le organizzazioni dedite a migliorare la vita dei giovani LGBTQ e aumenta la ...

Advertising

AndreaScanzi : Esce oggi il mio nuovo libro, Demolition Man. Lo trovate ovunque: libreria, edicola, store online, eBook. Vi farà s… - Avvenire_Nei : #Riccardi: una Chiesa tra la notte e l'aurora - ceeciiaa : RT @takeawayo: oggi esce il video di che senso ha :) - lucy_esposito : RT @CorsieRincorsi: #9aprile Esce oggi 'L'evento della scrittura. Sull’autobiografia femminile in #Colette #MargueriteDuras, #AnnieErnaux ?… - viaemiliarock : Esce oggi, 9 Aprile, il primo singolo ufficiale dei Nomadi dal titolo “Frasi nel fuoco” (per BMG): un brano pieno d… -

Ultime Notizie dalla rete : Esce oggi

Fiscoetasse

Tra le nuove uscite discografiche di, venerdì 9 aprile, c'è anche il primo singolo solista di Federico Rossi intitolato "Pesche" . ... " Mio fratello Ben stanottecon il suo primo singolo ...è Capri, poi Ischia e Procida, come andiamo avanti così quando c'è gente che nonda un anno da casa perché ha fragilità? Così non facciamo quello scatto, possiamo metterci pure la divisa e ...Dalle immagini è possibile vedere l’uomo, che poco prima aveva invitato un altro avventore ad allontanarsi da quel luogo: «Esci che devo fare una cosa, esci!!! …» gli ha detto prima di far ingresso ...La recensione del quarto episodio di The Falcon and The Winter Soldier, la miniserie Marvel Studios, che entra nella seconda metà della storia con un episodio shockante. Da questo momento in poi non t ...