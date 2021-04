Ernesto Paolozzi | il Suor Orsola lo ricorda con un suo aforisma D’Alessandro | Il pensiero crociano era la sua bussola esistenziale

(Di venerdì 9 aprile 2021) Un intellettuale acuto, raffinato, ironico e mai banale. Di, tra i più importanti studiosi italiani delliberale e delin particolare, scomparso oggi improvvisamente a 67 anni, c’è un ricordo chiaro, nitido ma soprattutto unanime tra i docenti dell’UniversitàBenincasa di Napoli. La più antica libera Università italiana era da oltre 30 anni la “casa” privilegiata dei suoi studi, delle sue ricerche e delle sue docenze di Storia della filosofia. Insieme con l’Istituto Italiano degli Studi Filosofici di cui è stato per lunghi anni membro e del comitato scientifico e pilastro della Scuola estiva di Alta Formazione “Ottavio Colecchi”. “Non esistono principii assoluti, tranne il principio di libertà che, per sua natura, ...

Articolo di Maurizio Vitiello " Stroncato da un malore improvviso. L'amico - filosofo, esponente di spicco del liberalismo italiano, grande studioso di Benedetto Croce, non c'è più; che rammarico profondo!Addio al filosofo napoletano, portato via a 67 anni da un malore improvviso. Docente universitario al Suor Orsola Benincasa, studioso di Croce e del liberalismo, scrittore autore di saggi sulla bioetica. In ...Un intellettuale acuto, raffinato, ironico e mai banale. Di Ernesto Paolozzi, tra i più importanti studiosi italiani del pensiero liberale e del pensiero crociano in particolare, scomparso oggi ...E' scomparso improvvisamente il filosofo Ernesto Paolozzi, 67 anni già consigliere comunale e docente dell''Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. L' Amministrazione Comunale di Napoli esprime "p ...