«Erdogan dittatore», la Turchia convoca l'ambasciatore italiano dopo le dichiarazioni di Draghi (Di venerdì 9 aprile 2021) Sulle prime pagine di cronaca dei giornali (nazionali) da una settimana si sta parlando dei seguenti nomi: Recep Tayyip Erdogan, Ursula von Der Leyen, Charles Michel. Il tutto è, ovviamente, riferito all'incidente diplomatico avvenuto lunedì scorso ad Ankara, in Turchia, durante un incontro ufficiale tra il governo turco e Unione Europea. L'episodio che ha scatenato l'ira ma anche il silenzio di tutti è stato "la sedia mancante per Ursula Von der Leyen". La presidente della Commissione europea, all'inizio dell'incontro, è rimasta senza un posto dove sedersi: le uniche due sedie presenti erano state già occupate da Charles Michel (presidente del Consiglio Europeo) e da Erdogan (presidente turco).

fahrettinaltun : Il PM nominato d’Italia ha superato i limiti definendo come 'dittatore' Recep Tayyip Erdogan che è eletto President… - matteosalvinimi : Solidarietà e stima per il Presidente Draghi, le intimidazioni e le discriminazioni del dittatore turco Erdogan sono inaccettabili. - corradoformigli : #Draghi definisce Erdogan “dittatore”. Non si può dire che l’abbia presa larga. - ve10ve : RT @Filippo_Casini: Tutti a elogiare #Draghi per la frase '#Erdogan è un dittatore' e quasi nessuno riporta la fine della frase 'di cui si… - Ed52926520 : RT @ElioLannutti: «Erdogan dittatore». Bufera diplomatica dopo le parole di Draghi. Ankara convoca ambasciatore italiano. “Ma ne abbiamo bi… -