“Erdogan dittatore”, Ankara condanna parole Draghi (Di venerdì 9 aprile 2021) Draghi-Erdogan, si apre il caso diplomatico dopo le parole di ieri del premier italiano in riferimento al ‘sofagate’ di von der Leyen. Il presidente del Consiglio ha infatti definito il presidente turco “un dittatore” di cui però “si ha bisogno per collaborare” scatenando le proteste di Ankara, che ha quindi convocato l’ambasciatore italiano. “Condanniamo con forza le inaccettabili parole del premier nominato italiano sul nostro presidente eletto”, ha tuonato su Twitter il ministro degli Esteri turco, Mevlüt Cavusoglu, sulle dichiarazioni definite “impudenti” di Draghi. “Non condivido assolutamente il comportamento di Erdogan nei confronti della presidente Von der Leyen, credo non sia stato appropriato. Mi è dispiaciuto moltissimo per l’umiliazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 aprile 2021), si apre il caso diplomatico dopo ledi ieri del premier italiano in riferimento al ‘sofagate’ di von der Leyen. Il presidente del Consiglio ha infatti definito il presidente turco “un” di cui però “si ha bisogno per collaborare” scatenando le proteste di, che ha quindi convocato l’ambasciatore italiano. “Condanniamo con forza le inaccettabilidel premier nominato italiano sul nostro presidente eletto”, ha tuonato su Twitter il ministro degli Esteri turco, Mevlüt Cavusoglu, sulle dichiarazioni definite “impudenti” di. “Non condivido assolutamente il comportamento dinei confronti della presidente Von der Leyen, credo non sia stato appropriato. Mi è dispiaciuto moltissimo per l’umiliazione ...

Advertising

matteosalvinimi : Solidarietà e stima per il Presidente Draghi, le intimidazioni e le discriminazioni del dittatore turco Erdogan sono inaccettabili. - pietroraffa : #Draghi:'Erdogan è un dittatore. Chiamiamolo per quello che è'. Applausi #conferenzastampa - corradoformigli : #Draghi definisce Erdogan “dittatore”. Non si può dire che l’abbia presa larga. - TerrinoniL : Draghi: «Von der Leyen umiliata, Erdogan un dittatore». E Ankara convoca l'ambasciatore italiano - giudiiiiiiiii : Abbiamo fatto due anni a lamentarci della totale assenza dell’Italia in libia che stava lasciando spazio alla turch… -