«Era l’unico che poteva permettersi di dire alla sovrana | “Stai zitta”» | Repubblica e la morte del principe Filippo

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 9 aprile 2021) La notizia delladelè arrivata da poco ma già sta facendo discutere un opinabilissimo sottotitolo diche recita «Erachedi: “”» La frase sintetizzata nel sottotitolo in apertura sull’homepage del quotidiano nell’articolo è meno “sessista”: La chiamava “Lilibet”, vezzeggiativo di Elisabeth, e a un certo punto, deceduti i parenti più anziani, era rimastocheuna simile confidenza. Era anche il solo capace di rimproverare la, se non di mandarla a quel paese. Una volta che durante un viaggio in ...