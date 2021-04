“Era da un mese che non lo facevo…” Gianni Morandi dimesso, ecco la prima cosa che ha fatto quando è tornato a casa. (Di venerdì 9 aprile 2021) Gianni Morandi è stato finalmente dimesso dall’ospedale e sui social ha mostrato tutto il suo entusiasmo. E’ passato quasi un mese ma è arrivato finalmente il momento in cui Gianni Morandi ha potuto finalmente lasciare l’ospedale in cui era ricoverato. Morandi è stato ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena dal 12 marzo dopo un incidente domestico che gli ha causato ustioni sul 15% del corpo. Dopo l’incidente che lo aveva colpito la convalescenza è stata decisamente difficile soprattutto per il dolore provocato dalle ustioni alle mani, la parte del corpo più colpita oltre alle ginocchia e alla schiena. Nonostante ciò il cantante bolognese non ha mai smesso di mostrarsi sorridente sui social che usa con frequenza e con il solito stile comunicativo che lo ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 9 aprile 2021)è stato finalmentedall’ospedale e sui social ha mostrato tutto il suo entusiasmo. E’ passato quasi unma è arrivato finalmente il momento in cuiha potuto finalmente lasciare l’ospedale in cui era ricoverato.è stato ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena dal 12 marzo dopo un incidente domestico che gli ha causato ustioni sul 15% del corpo. Dopo l’incidente che lo aveva colpito la convalescenza è stata decisamente difficile soprattutto per il dolore provocato dalle ustioni alle mani, la parte del corpo più colpita oltre alle ginocchia e alla schiena. Nonostante ciò il cantante bolognese non ha mai smesso di mostrarsi sorridente sui social che usa con frequenza e con il solito stile comunicativo che lo ...

