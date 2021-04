Episodio razzista, il Valencia risponde alla Liga: “Il fatto che non ci siano prove non significa che non si siano verificati gli insulti” (Di venerdì 9 aprile 2021) Non si è fatta attendere la risposta del Valencia al comunicato della Liga in seguito alle mancate prove di insulti razzisti durante Cadice-Valencia. Con un comunicato la squadra Valenciana ha spiegato le proprie ragioni confermando che l’Episodio c’è stato: “LaLiga ci ha inviato le relazioni e gli esiti delle sue indagini sull’attacco razzista subito da Diakhaby e ci ha anche spiegato la metodologia utilizzata per portarlo a termine. Secondo i video e le prove sonore disponibili, le indagini non possono confermare “TUTTE” le parole che Diakhaby ha sentito al 28 ° minuto della partita Cádiz CF-Valencia CF giocata domenica scorsa. Il fatto che non ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 aprile 2021) Non si è fatta attendere la risposta delal comunicato dellain seguito alle mancatedirazzisti durante Cadice-. Con un comunicato la squadrana ha spiegato le proprie ragioni confermando che l’c’è stato: “Laci ha inviato le relazioni e gli esiti delle sue indagini sull’attaccosubito da Diakhaby e ci ha anche spiegato la metodologia utilizzata per portarlo a termine. Secondo i video e lesonore disponibili, le indagini non possono confermare “TUTTE” le parole che Diakhaby ha sentito al 28 ° minuto della partita Cádiz CF-CF giocata domenica scorsa. Ilche non ...

Advertising

sportli26181512 : Caso Diakhaby, interviene la Liga: 'Non c'è stato nessun episodio razzista': Dopo il presunto episodio di razzismo… - michi12127 : @sole24ore Erdogan lo conosciamo, dittatore, razzista, arrogante. Non capisco come venga tollerato, oltre tutto non… - RSIsport : ??Presa di posizione della SSR in merito all'episodio durante la diretta tv di Basilea-Vaduz - _ambrix_ : Che pace e serenità vivere a Brescia in questo periodo. Tralasciando il disastro causato dalla pandemia, nel giro d… - ilRomanistaweb : Spagna, i giocatori del #Valencia lasciano il campo per un insulto razzista L'episodio è accaduto durante la sfida… -