Episodio razzista Cala-Diakhaby, la Liga: “Non è stata trovata alcuna prova di insulti nei termini denunciati” (Di venerdì 9 aprile 2021) Con un comunicato ufficiale la Liga spagnola ha voluto chiarire i fatti che sono accaduti durante Cadice-Valencia e dell’insulto razzista ricevuto da Cala nei confronti di Diakhaby: “LaLiga ha comunicato ai club coinvolti e alle autorità competenti il ??risultato delle indagini svolte per risolvere quanto accaduto nell’ultima giornata tra i giocatori di Cádiz CF e Valencia CF. Dopo l’analisi degli elementi, si conclude che non è stata trovata alcuna prova in nessuno dei supporti disponibili in LaLiga che il giocatore Juan Torres Ruiz (Juan Cala) abbia insultato Mouctar Diakhaby nei termini denunciati. Nello specifico sono stati esaminati i file ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 aprile 2021) Con un comunicato ufficiale laspagnola ha voluto chiarire i fatti che sono accaduti durante Cadice-Valencia e dell’insultoricevuto danei confronti di: “Laha comunicato ai club coinvolti e alle autorità competenti il ??risultato delle indagini svolte per risolvere quanto accaduto nell’ultima giornata tra i giocatori di Cádiz CF e Valencia CF. Dopo l’analisi degli elementi, si conclude che non èin nessuno dei supporti disponibili in Lache il giocatore Juan Torres Ruiz (Juan) abbia insultato Mouctarnei. Nello specifico sono stati esaminati i file ...

