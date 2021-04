Entro 10 giorni il funerale del principe Filippo, solo 30 i partecipanti ammessi: ci saranno Harry e Meghan? (Di venerdì 9 aprile 2021) Niente funerali di Stato ma esequie in 'forma privata' per il principe Filippo , consorte della Regina Elisabetta. La cerimonia funebre si svolgerà Entro 10 giorni alla Saint George's Chapel del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 aprile 2021) Niente funerali di Stato ma esequie in 'forma privata' per il, consorte della Regina Elisabetta. La cerimonia funebre si svolgerà10alla Saint George's Chapel del ...

Advertising

ManuBaio : #Milan: @Ibra_official rinnovo ad un passo, entro 10 giorni la firma. Un anno ancora a 7 milioni. Per @hakanc10… - casabasejack : @GiovanniCorradi @PoliticaPerJedi Vi faccio chiamare entro 5 giorni? È scritto nel decreto? - EssePerVendetta : RT @phoenixboy__: Valutando in fatto che entro dieci giorni qua sopra faremo il live tweeting di un funerale - Ca93Marco : Il giorni in cui entro giulia succedeva questo, il destino e il resto e storia ??? #prelemi - comefoglieal_ : @tracciaadite “ENTRO 10 GIORNI” SI AURO CONVINTA TU CONVINTI TUTTI -