Elezioni Roma 2021, Calenda: «Vado avanti anche con Zingaretti candidato» (Di venerdì 9 aprile 2021) Carlo Calenda continua senza sosta la sua campagna elettorale per le Elezioni di Roma 2021. Il leader di Azione infatti coglie ogni momento per affermare la sua volontà di diventare il nuovo sindaco della Capitale. Durante una conferenza stampa indetta per presentare l’ingresso di Dario Nanni nella squadra che lo affiancherà durante la campagna elettorale per raggiungere il Campidoglio, il politico è tornato a parlare di nuovo della sua candidatura. Calenda ha spiegato che non si tirerà indietro nemmeno se il candidato del PD dovesse essere Zingaretti. Calenda non molla: candidato alle Elezioni di Roma 2021 anche contro ... Leggi su romanotizie24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Carlocontinua senza sosta la sua campagna elettorale per ledi. Il leader di Azione infatti coglie ogni momento per affermare la sua volontà di diventare il nuovo sindaco della Capitale. Durante una conferenza stampa indetta per presentare l’ingresso di Dario Nanni nella squadra che lo affirà durante la campagna elettorale per raggiungere il Campidoglio, il politico è tornato a parlare di nuovo della sua candidatura.ha spiegato che non si tirerà indietro nemmeno se ildel PD dovesse esserenon molla:alledicontro ...

