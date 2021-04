Eintracht Frankfurt – Wolfsburg | probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 9 aprile 2021) Sono tra i migliori marcatori della Bundesliga in questa stagione, ma chi vincerà tra Andre Silva e Wout Weghorst quando l’ospiterà sabato i primi quattro rivali del. Il calcio d’inizio diè previsto per domani, sabato 10 aprile 2021, alle 14.30.: a che punto sono le due squadre? Raggiungendo i 50 punti alla 27a giornata, l’ha raggiunto la Bundesliga mezzo secolo prima di qualsiasi altra campagna nella storia del club. Solo Bernd Hölzenbein (26 gol nel 1976/77) ha segnato più gol dell’in una sola stagione di Silva (22) in questa stagione. Die Adler (P13, V7, P6) è una delle sole tre ...