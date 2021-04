Egitto | ritrovata la città d' oro perduta Scoperta straordinaria

Advertising

TgLa7 : Archeologia: Egitto, ritrovata la 'città d'oro perduta' ++ A #Luxor, sarebbe il più grande insediamento urbano del Paese - Agenzia_Ansa : Ritrovata la 'città d'oro perduta' di quasi 3.000 anni fa sulla sponda ovest del Nilo nella zona di Luxor, nel sud… - RaiNews : 'Potrebbe essere la seconda scoperta archeologica più importante mai fatta dopo il ritrovamento della tomba di Tuta… - TravelacademyIt : #travel #news : Egitto, 'ritrovata la città d'oro perduta' - Zeronegativo73 : RT @Agenzia_Ansa: Ritrovata la 'città d'oro perduta' di quasi 3.000 anni fa sulla sponda ovest del Nilo nella zona di Luxor, nel sud dell'E… -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto ritrovata

... nel sud dell'Si tratterebbe del più grande insediamento urbano mai rinvenuto in. A guidare la missione l'archeologo - star egiziano Zahi Hawass sulla sponda ovest del Nilo nella zona di Luxor, nel sud del ...Luxor – Ritrovata in Egitto “la città d’oro perduta”, il più grande insediamento urbano mai rinvenuto nel paese. Si tratta della più importante scoperta archeologica dopo la tomba di Tutankhamon. Come ...A Luxor, sarebbe il più grande insediamento urbano del Paese - In Egitto è stata annunciata la scoperta di quello che viene descritto come il più grande insediamento urbano mai rinvenuto nel Paese att ...