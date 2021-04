Egitto | ritrovata a Luxor ‘la città d’oro perduta’

(Di venerdì 9 aprile 2021) ‘Lain. Si tratta della seconda scoperta più importante dopo quella della tomba di Tutankhamon.) – Laperduta è statain. Come riportato dalla pagina del ministero delle Antichità egiziano, si tratta della seconda grande scoperta nel Paese dopo quella della tomba di Tutankhamon. Si tratta di una delle bellezze egiziane risalenti a 3.000 anni fa e nei prossimi giorni inizieranno i lavori per consentire, appena possibile, di rendere visitabile ai turisti la scoperta.la ‘cittaLaperduta è ...

A sud del Cairola città perduta risalente a 3000 anni fa Eccezionale scoperta in: una spedizione di archeologi egiziani ha riportato alla luce una 'città perduta' di 3000 anni nei pressi dell'...... che ha guidato il team di ricerca - La spedizione egiziana è stata sorpresa di scoprire la più grande città mai trovata in". La città era, all'epoca, il più grande insediamento amministrativo ...(ANSAmed) - IL CAIRO, 9 APR - In Egitto è stata annunciata la scoperta di quello che viene descritto come il più grande insediamento urbano mai rinvenuto nel Paese attraverso un ritrovamento presentat ...È stata ritrovata in Egitto "la città dell'oro", risalente a circa 3400 anni fa e sepolta sotto le sabbie di Luxor. Da tempo si conosceva l'esistenza della città nota "Aten", ossia "L'ascesa di Aton" ...