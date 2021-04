Egitto | a Luxor ritrovata la ‘città d’oro perduta’ | risale a 3mila anni fa “La seconda scoperta più importante da tomba di Tutankhamon” – Foto

Advertising

Agenzia_Ansa : Ritrovata la 'città d'oro perduta' di quasi 3.000 anni fa sulla sponda ovest del Nilo nella zona di Luxor, nel sud… - ilpost : In Egitto sono state trovate le rovine di una città di 3mila anni fa - TgLa7 : Archeologia: Egitto, ritrovata la 'città d'oro perduta' ++ A #Luxor, sarebbe il più grande insediamento urbano del Paese - eliysss____ : RT @Agenzia_Ansa: Ritrovata la 'città d'oro perduta' di quasi 3.000 anni fa sulla sponda ovest del Nilo nella zona di Luxor, nel sud dell'E… - lellinara : RT @fabbri333: Egitto, ritrovata a Luxor la 'città d'oro perduta' - Mondo - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto Luxor

ANSA Nuova Europa

Conosciuta come Aten, si trova nei pressi dell'attuale, a sud del Cairo Eccezionale scoperta in: una spedizione di archeologi egiziani ha riportato alla luce una "città perduta" di 3000 anni nei pressi dell'attuale, a sud del Cairo. Si ......" di quasi 3.000 anni fa e il ritrovamento è stato fatto da una missione guidata dall'archeologo - star egiziano Zahi Hawass sulla sponda ovest del Nilo nella zona di, nel sud dell'. ...Una “città d’oro perduta” vicino a Luxor, a poca distanza dalla Valle dei Re. Il famoso egittologo Zahi Hawass ha annunciato la scoperta del più grande insediamento antico mai scoperto nel Paese dei ...Scoperta in Egitto la città di Aten, la "città d'oro perduta", risalente a circa 3mila anni fa e situata non distante da Luxor.