Effetto Europa League, la Roma vola nel Ranking Uefa: solo la Juve nelle Top 10, la classifica (Di venerdì 9 aprile 2021) La classifica del Ranking Uefa è sempre molto interessante, indica il rendimento delle squadre nell’arco della stagione. I club italiani sono stati deludenti, solo la Roma è rimasta in corsa in Europa League mentre in Champions sono state tutte eliminate tra la fase a gironi e gli ottavi di finale. In particolar modo hanno deluso le aspettative l’Inter e la Juventus, mentre Atalanta e Lazio hanno fatto il massimo nonostante l’eliminazione agli ottavi di finale. La Roma è un’assoluta protagonista in Europa League, il successo contro l’Ajax nell’andata dei quarti di finale ha permesso alla compagine di Fonseca di avvicinarsi tantissimo alla semifinale. Il Ranking ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 9 aprile 2021) Ladelè sempre molto interessante, indica il rendimento delle squadre nell’arco della stagione. I club italiani sono stati deludenti,laè rimasta in corsa inmentre in Champions sono state tutte eliminate tra la fase a gironi e gli ottavi di finale. In particolar modo hanno deluso le aspettative l’Inter e lantus, mentre Atalanta e Lazio hanno fatto il massimo nonostante l’eliminazione agli ottavi di finale. Laè un’assoluta protagonista in, il successo contro l’Ajax nell’andata dei quarti di finale ha permesso alla compagine di Fonseca di avvicinarsi tantissimo alla semifinale. Il...

Advertising

CalcioWeb : La classifica del #RankingUefa è sempre molto interessante: la @OfficialASRoma in risalita - SevyDC : #Erdogan, un complice che disse a #NicolasMaduro 'Resisti fratello' è pubblicamente chiamato #Dittatore dal Premier… - janlucas1971 : @Ilconservator 6000 morti per i vaccini in Europa su meno di 90 milioni di vaccini, un morto ogni 15.000 vaccini, f… - TosiniPietro : RT @WomanWithPen: @jacopo_iacoboni Infatti, è questione di chiarezza L'ambiguità ha il solo effetto di far crescere le destre. L'Europa si… - raffamimmo : RT @parallelecinico: Una tempesta sul campionato italiano. Questo fu l'effetto di Željko Rebraca a Treviso. E prima alla Benetton, poi al P… -