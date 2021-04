Effetti del fumo | sapevi che provoca danni anche alle ossa?

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 9 aprile 2021) Alzi la mano chi sapeva che tra i danni provocati dal fumo rientra anche la salute delle ossa? La relazione fumo-ossa, infatti, è nota già da tempo, eppure in pochi ne hanno consapevolezza. Un impatto, quello delle sigarette sull’apparato muscolo-scheletrico, che in troppi ancora sottovalutano, o ignorano del tutto. E proprio per sensibilizzare la popolazione sul tema, è nata la campagna della Società italiana di ortopedia e traumatologia (SIOT) Combattere il fumo fino all’osso, iniziata qualche mese fa con un congresso nazionale tra i massimi esperti in materia. Del resto, il sondaggio Ixè-Siot sottoposto agli ortopedici aderenti, aveva sottolineato come solo il 61% dai cittadini maggiorenni conoscesse questo effetto negativo.