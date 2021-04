Ecuador, alle presidenziali Andres Arauz invoca l’unità della sinistra (Di venerdì 9 aprile 2021) di Brando Ricci Leggi su dire (Di venerdì 9 aprile 2021) di Brando Ricci

ConvSocialista : RT @ManuelSantoro_: Vi ricordo due appuntamenti di @ConvSocialista : ??stasera alle 21, diretta “#Ecuador: elezioni e prospettive” sulla n… - BabboleoNews : Domenica, dalle 9 alle 19, ci sarà il ballottaggio per le #elezioni presidenziali dell’#Ecuador. I cittadini ecuado… - ManuelSantoro_ : Vi ricordo due appuntamenti di @ConvSocialista : ??stasera alle 21, diretta “#Ecuador: elezioni e prospettive” sul… - patri967 : RT @FIMLM_FR: In mezzo alle difficoltà che affrontano molte famiglie in ???? Ecuador, la @FIMLM continua ad offrire aiuto consegnando beni al… - jeshurun_shur : RT @FIMLM_FR: In mezzo alle difficoltà che affrontano molte famiglie in ???? Ecuador, la @FIMLM continua ad offrire aiuto consegnando beni al… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecuador alle Riaperture e inflazione continuano a farsi attendere ...globalizzazione e crediamo che la pandemia porterà una rinnovata attenzione agli interessi e alle ... In Perù e in Ecuador esistono invece rischi sul fronte delle imminenti elezioni. Da questo punto di ...

Gli autoctoni in Ecuador verso il voto nullo ...non si adattano alle urne'. Così il presidente del Movimento indigeno e contadino di Cotopaxi (Micc), Leonidas Iza Salazar, ha voluto rivolgere un appello affinché le comunità indigene dell'Ecuador ...

Elezioni Ecuador, a Genova si vota nuovamente ai Magazzini del Cotone GenovaToday Ecuador, alle presidenziali Andres Arauz invoca l’unità della sinistra Il politico, sostenuto dall'ex capo di Stato Rafael Correa, andrà al ballottaggio con il candidato del centro-destra Guillermo Lasso ...

Elezione dell’Ecuador in Italia: l’11 aprile gli ecuadoriani sceglieranno il loro Presidente Il Consiglio elettorale nazionale della Repubblica dell’Ecuador convoca il secondo turno elettorale delle elezioni generali del 2021, che si terrà domenica 11 aprile, dalle 09:00 alle 19:00, per ...

