“Ecco quanto pesa Valeria Marini”. Il ‘segreto’ svelato in diretta, con tanto di bilancia (Di venerdì 9 aprile 2021) È giunta tra noi la 20esima edizione di Supervivientes l’equivalente spagnolo dell’Isola dei Famosi. È stato proprio queso il motivo per cui giovedì 8 aprile la nostrana Isola condotta da Ilary Blasi non è andata in onda: cielo mare e spiaggia sono stati occupati dai compagni spagnoli. Abbiamo già avuto modo di vedere che nel cast dei naufraghi sono presenti anche due italiani: Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Nonostante il gioco li abbia già divisi in due squadre, lei su un barcone nel mare e lui sulla spiaggia, fra i due sembra sia già scattato un certo flirt. A quanto pare però il reality spagnolo è un tantino più crudele della versione italiana, infatti ha già scoperto uno dei più grandi segreti di Valeria Marini. (Continua dopo le foto) Nel corso della prima puntata le due squadre si sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) È giunta tra noi la 20esima edizione di Supervivientes l’equivalente spagnolo dell’Isola dei Famosi. È stato proprio queso il motivo per cui giovedì 8 aprile la nostrana Isola condotta da Ilary Blasi non è andata in onda: cielo mare e spiaggia sono stati occupati dai compagni spagnoli. Abbiamo già avuto modo di vedere che nel cast dei naufraghi sono presenti anche due italiani:e Gianmarco Onestini. Nonostante il gioco li abbia già divisi in due squadre, lei su un barcone nel mare e lui sulla spiaggia, fra i due sembra sia già scattato un certo flirt. Apare però il reality spagnolo è un tantino più crudele della versione italiana, infatti ha già scoperto uno dei più grandi segreti di. (Continua dopo le foto) Nel corso della prima puntata le due squadre si sono ...

Advertising

GabrieleMuccino : Avete mai sentito di quel tempo in cui i film di Fellini, Visconti, V. De Sica. Germi, Leone, altissima arte, inca… - PendolariRMNord : RT @TreninoBlu: Grandi lavori imminenti a una grande promessa MAI PIÙ pendolari a piedi! 6 giorni (feste comprese), ecco quanto è durata l… - _Alessio_88 : Ecco quanto vale TZ senza il contesto GFVIP... - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - ilbonaiuti : @loupaya Non ho esempi, ho però qualche esempio contrario, quanto tempo ci vuole per arrivare nba nel passato, donc… -