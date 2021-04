Ecco come vi smonto la retorica del vaccino obbligatorio (Di venerdì 9 aprile 2021) di Gianluigi Paragone. “Il vaccino vi renderà liberi”, sembra essere il messaggio della nuova Chiesa. E chi prova a mettere in dubbio il vangelo sia bruciato vivo nel fuoco della propaganda dominante, condannato dall’Inquisizione dei Giusti come eretico. Eretico perché parla di cure domiciliari, perché punta l’indice contro Aifa e ormai tratta gli esperti medici come cheerleaders di Big Pharma! Mi autodenuncio: sono un eretico e voterò no alla conversione in legge dell’obbligatorietà vaccinale anche nel caso degli operatori medici. Metto in fila le mie ragioni. Se passa il principio per cui una categoria professionale debba per legge avere una protezione dedicata, fosse anche attraverso una coercizione vaccinale, nulla esclude che un secondo gruppo di lavoratori sia parimenti costretto a fare altrettanto: oggi il personale ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 9 aprile 2021) di Gianluigi Paragone. “Ilvi renderà liberi”, sembra essere il messaggio della nuova Chiesa. E chi prova a mettere in dubbio il vangelo sia bruciato vivo nel fuoco della propaganda dominante, condannato dall’Inquisizione dei Giustieretico. Eretico perché parla di cure domiciliari, perché punta l’indice contro Aifa e ormai tratta gli esperti medicicheerleaders di Big Pharma! Mi autodenuncio: sono un eretico e voterò no alla conversione in legge dell’obbligatorietà vaccinale anche nel caso degli operatori medici. Metto in fila le mie ragioni. Se passa il principio per cui una categoria professionale debba per legge avere una protezione dedicata, fosse anche attraverso una coercizione vaccinale, nulla esclude che un secondo gruppo di lavoratori sia parimenti costretto a fare altrettanto: oggi il personale ...

