“È vergognoso” Bufera su Rosalinda Cannavò per quello che si è visto | “Proprio una come te…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 aprile 2021), scoppia la polemica. L’ex gieffina ha ripreso a pieni ritmi la propria quotidianità, ma non fa in tempo a prendere parte alla sponsorizzazione di prodotti dietetici attraverso challenge detox, che subito provoca una pioggia incessante di commenti negativi. La reazione da parte dellanon tarda ad arrivare, e l’ex gieffina coglie l’occasione per riapire un capitolo di vita molto doloroso. Il sogno di perdere “qualche chiletto di troppo” in poco tempo accomuna non poche donne, ma per molti utenti la sponsorizzazione dei prodotti dietetici da parte dell’ex gieffina non è piaciuta per nulla. “Mi dispiace, ma questa non è una cosa giusta”, si legge, e ancora: “da una che ha sofferto di anoressia usare il suo disturbomotivazione per sponsorizzare senza la minima ...