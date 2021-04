È sicuro riaprire le scuole? Nessuno lo sa perché il Ministero non raccoglie i dati – Il videocommento (Di venerdì 9 aprile 2021) scuole sicure: sì o no? L’ultima (e unica) analisi contenente dati sui contagi di Coronavirus nelle classi è stata pubblicata dall’Istituto superiore di sanità lo scorso 30 dicembre, e metteva insieme i numeri raccolti nel periodo tra settembre e dicembre 2020. Secondo molti esperti, non c’è motivo di credere che uno spazio chiuso e affollato – come una classe – non debba rappresentare un rischio reale. In Francia, complice anche un tracciamento importante, sono stati diffusi dei dati aggiornati lo scorso 2 aprile, che hanno accompagnato la chiusura delle scuole per tre settimane. Certo è che senza un tracciamento preventivo è difficile tirare fuori qualcosa di concreto. Leggi anche: La sottosegretaria Floridia contro i sindaci che non riaprono le scuole: «Indecoroso, chiederò provvedimenti» ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 aprile 2021)sicure: sì o no? L’ultima (e unica) analisi contenentesui contagi di Coronavirus nelle classi è stata pubblicata dall’Istituto superiore di sanità lo scorso 30 dicembre, e metteva insieme i numeri raccolti nel periodo tra settembre e dicembre 2020. Secondo molti esperti, non c’è motivo di credere che uno spazio chiuso e affollato – come una classe – non debba rappresentare un rischio reale. In Francia, complice anche un tracciamento importante, sono stati diffusi deiaggiornati lo scorso 2 aprile, che hanno accompagnato la chiusura delleper tre settimane. Certo è che senza un tracciamento preventivo è difficile tirare fuori qualcosa di concreto. Leggi anche: La sottosegretaria Floridia contro i sindaci che non riaprono le: «Indecoroso, chiederò provvedimenti» ...

