E’ più pericolosa l’aspirina che prendete ogni giorno di AstraZeneca, dice il professor Remuzzi (Di venerdì 9 aprile 2021) Mentre cresce la diffidenza verso il vaccino AstraZeneca, il direttore dell’Irccs Mario Negri Giuseppe Remuzzi prova a rassicurare sulla sicurezza delle vaccinazioni. Le numerose reazioni avverse sospette e le decisioni di diversi Stati europei di limitare l’uso del vaccino anti-Covid realizzato da AstraZeneca hanno contribuito ad accrescere la già forte diffidenza della popolazione nei confronti L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 9 aprile 2021) Mentre cresce la diffidenza verso il vaccino, il direttore dell’Irccs Mario Negri Giuseppeprova a rassicurare sulla sicurezza delle vaccinazioni. Le numerose reazioni avverse sospette e le decisioni di diversi Stati europei di limitare l’uso del vaccino anti-Covid realizzato dahanno contribuito ad accrescere la già forte diffidenza della popolazione nei confronti L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

repubblica : AstraZeneca, rischi solo per gli under 60. L’aspirina è più pericolosa - GiancarloDiIor1 : @repubblica Forse é più pericolosa una tachipirina, vedete gli effetti collaterali che puó dare, tra i vari effet… - RenatoVianello : RT @LennyReddy: denotano ancora una volta l’arroganza di un sapere che non sa comunicare e dice: “è più pericolosa l’aspirina”. L’unico ris… - LennyReddy : denotano ancora una volta l’arroganza di un sapere che non sa comunicare e dice: “è più pericolosa l’aspirina”. L’u… - BeltramoPaolo : RT @albertoinfelise: Lo avevamo scritto e segnalato qualche settimana fa: la guerra tra poveri contro chi si vaccina è sbagliata e pericolo… -

Ultime Notizie dalla rete : più pericolosa Covid, Imperia: amministratori e dirigenti di Fratelli d'Italia scrivono al Premier Draghi. 'Non vediamo futuro, servono vie alternative ... Siamo consapevoli che ogni scelta provochi un sacrificio , anche il più costoso e doloroso, ma ...hanno messo in ginocchio migliaia di lavoratori possa condurre ad una crisi sociale davvero pericolosa. ...

'Le mafie sono leader del mercato dei carburanti' 'La fotografia più efficace e autorevole è quella scattata da Sandro Raimondi, Procuratore Repubblica di Trento, ...di prodotti petroliferi ha assunto una rilevanza estremamente pesante e pericolosa ...

Singoli più venduti: Italia (Agg. 17 Settembre 2010) Soundsblog.it Siamo consapevoli che ogni scelta provochi un sacrificio , anche ilcostoso e doloroso, ma ...hanno messo in ginocchio migliaia di lavoratori possa condurre ad una crisi sociale davvero. ...'La fotografiaefficace e autorevole è quella scattata da Sandro Raimondi, Procuratore Repubblica di Trento, ...di prodotti petroliferi ha assunto una rilevanza estremamente pesante e...