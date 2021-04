E’ morto il principe Filippo Aveva 99 anni Era lui la roccia di Elisabetta e della Royal Family

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il, duca di Edimburgo, il più longevo consorte di un monarca nella storia britca, si è spento all’età di 99. Lo ha annunciato Buckingham Palace.stessa nella nota esprime profonda tristezza per la perdita dell’amato marito, con il quale era legata da 73era nato a Corfù nel 1921di Mountbatten, duca di Edimburgo,consortereginaII del Regno Unito, nasce a Corfù (Grecia) il giorno 10 giugno 1921, presso Villa Mon Repos, quinto figlio e unico maschio delAndrea di Grecia essa Alice di Battenberg. Nel 1934 incontra per la prima volta ...

Advertising

Corriere : È morto il principe Filippo di Edimburgo: aveva 99 anni - MediasetTgcom24 : Gb, è morto il principe Filippo, marito della regina Elisabetta #Filippodiedimburgo - trash_italiano : È morto il Principe Filippo. ?? - taetaeislazy : è morto il principe filippo :(.. - Bellombs : RT @chetempochefa: È morto Filippo il marito della Regina Elisabetta II. Il principe di Edimburgo è morto a 99 anni nel castello di Windsor… -

Ultime Notizie dalla rete : morto principe

Royal Family,ilFilippo: il comunicato della Regina Elisabetta II IlFilippo, duca di Edimburgo e marito della regina Elisabetta II, è. Aveva 99 anni. Buckingham Palace ha confermato ...Addio aldelle gaffe reali e dalla fedeltà cieca alla sua amata consorte regina. Filippo d'Edimburgo è. Aveva 99 anni. La sua figura si è stagliata come un'ombra silenziosa e sfumata sempre ...Morto il principe Filippo, Gran Bretagna in lutto La diretta video da Londra ...«Il principe Filippo si era guadagnato l’affetto di generazioni qui nel Regno Unito, nel Commonwealth e nel mondo». Lo ricorda così il premier Boris Johnson che ha espresso «grande tristezza» per la ...