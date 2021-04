Duro colpo della Guardia Costiera alla pesca illegale (Di venerdì 9 aprile 2021) Durante le prime luci di questa mattina il gommone B105 ha intercettato un natante che trasportava 400 kg di cozze adulte appena prelevate nel primo Seno del Mar Piccolo di Taranto, dove vige il divieto di allevamento dopo il 28 marzo disposto dall’ordinanza della Regione Puglia. Come accertato dall’ASL, infatti, dopo tale periodo i mitili adulti sono carichi di diossine e PCB e diventano, quindi, pericolosissimi per la salute pubblica. Pertanto, l’intero quantitativo è stato sequestrato e distrutto ed il soggetto deferito all’Autorità Giudiziaria. Identico servizio di polizia è stato posto in essere durante la notte tra mercoledì e giovedì scorso, in cui il gommone A85 ha sorpreso un altro natante che trasportava 380 kg di cozze appena prelevate dal primo Seno del Mar Piccolo di Taranto. Anche in questo caso è scattato il sequestro e la distruzione del prodotto ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 9 aprile 2021) Durante le prime luci di questa mattina il gommone B105 ha intercettato un natante che trasportava 400 kg di cozze adulte appena prelevate nel primo Seno del Mar Piccolo di Taranto, dove vige il divieto di allevamento dopo il 28 marzo disposto dall’ordinanzaRegione Puglia. Come accertato dall’ASL, infatti, dopo tale periodo i mitili adulti sono carichi di diossine e PCB e diventano, quindi, pericolosissimi per la salute pubblica. Pertanto, l’intero quantitativo è stato sequestrato e distrutto ed il soggetto deferito all’Autorità Giudiziaria. Identico servizio di polizia è stato posto in essere durante la notte tra mercoledì e giovedì scorso, in cui il gommone A85 ha sorpreso un altro natante che trasportava 380 kg di cozze appena prelevate dal primo Seno del Mar Piccolo di Taranto. Anche in questo caso è scattato il sequestro e la distruzione del prodotto ...

