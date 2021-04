Due ex Manchester City scherzano su Haaland… senior: “Suo figlio è tutto l’opposto di lui” (Di venerdì 9 aprile 2021) Curiosa intervista rilasciata al sito ufficiale del Manchester City da parte di due ex come Paul Dickov e Andy Morrison a proposito di Erling Haaland. O meglio. Su suo padre Alf-Inge. Il giovane bomber prodigio del Borussia Dortmund è accostato ai Citizens in chiave mercato per la prossima stagione e i due ex calciatori hanno voluto fare un paragone con il suo genitore, nonché loro ex compagno di squadra.Dickov e Morrison e i due Haalandcaption id="attachment 1095825" align="alignnone" width="763" Haaland (getty images)/caption"Erling è tutto ciò che suo padre non era", ha detto Dickov scherzando. "Il ragazzo è un marcatore, piede destro, piede sinistro, veloce, bravo e anche bello da guardare. Alf-Inge quando è arrivato da noi al City ha fatto un ottimo lavoro. Era un centrocampista box to box che amava le sfide. ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 aprile 2021) Curiosa intervista rilasciata al sito ufficiale delda parte di due ex come Paul Dickov e Andy Morrison a proposito di Erling Haaland. O meglio. Su suo padre Alf-Inge. Il giovane bomber prodigio del Borussia Dortmund è accostato ai Citizens in chiave mercato per la prossima stagione e i due ex calciatori hanno voluto fare un paragone con il suo genitore, nonché loro ex compagno di squadra.Dickov e Morrison e i due Haalandcaption id="attachment 1095825" align="alignnone" width="763" Haaland (getty images)/caption"Erling èciò che suo padre non era", ha detto Dickov scherzando. "Il ragazzo è un marcatore, piede destro, piede sinistro, veloce, bravo e anche bello da guardare. Alf-Inge quando è arrivato da noi alha fatto un ottimo lavoro. Era un centrocampista box to box che amava le sfide. ...

Curiosa intervista rilasciata al sito ufficiale del Manchester City da parte di due ex come Paul Dickov e Andy Morrison a proposito di Erling Haaland. O meglio. Su suo padre Alf-Inge. Il giovane bomber prodigio del Borussia Dortmund è accostato ai Citizens in chiave mercato per la prossima stagione e i due ex calciatori hanno voluto fare un paragone con il suo genitore, nonché loro ex compagno di squadra.

