Droga: Gasparri, ‘Dadone in malafede, usi terapeutici già consentiti’ (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “La Dadone è in totale malafede. Non si può occupare di droghe. Gli usi terapeutici sono già largamente consentiti. Di che cosa parla? Si possono usare tante sostanze quando sono impiegate nell’ambito di attività farmaceutiche e sanitarie. Non serve nessuna legge se non per aprire la strada a una legalizzazione della cannabis in quanto tale. Leggi ambigue e provocatorie non possono passare e non passeranno. La Dadone non può e non si deve occupare di materie che vuole utilizzare mettendo a repentaglio l’esistenza stessa del governo. Draghi avvisato mezzo salvato”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “La Dadone è in totale. Non si può occupare di droghe. Gli usisono già largamente consentiti. Di che cosa parla? Si possono usare tante sostanze quando sono impiegate nell’ambito di attività farmaceutiche e sanitarie. Non serve nessuna legge se non per aprire la strada a una legalizzazione della cannabis in quanto tale. Leggi ambigue e provocatorie non possono passare e non passeranno. La Dadone non può e non si deve occupare di materie che vuole utilizzare mettendo a repentaglio l’esistenza stessa del governo. Draghi avvisato mezzo salvato”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia MaurizioL'articolo proviene da Ildenaro.it.

I dossier della discordia: si paventa la crisi di governo Tra questi: delega sul tema droga, contrasto all’omofobia e proroga del blocco ... La scelta della Dadone per un tema così delicato, ha indotto Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia alle ...

