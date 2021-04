“Drive In” è il nuovo singolo di Angela Nobile (Di venerdì 9 aprile 2021) Fuori in digitale e in radio “Drive In”, il titolo del nuovo singolo di Angela Nobile. Online in contemporanea anche il videoclip Il 9 aprile esce in digitale e in radio “Drive In”, il titolo del nuovo singolo di Angela Nobile. Scritto dalla stessa cantautrice siciliana, con la direzione artistica di Barbara Catera e la produzione di Iacopo Pinna, “Drive In” è… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 9 aprile 2021) Fuori in digitale e in radio “In”, il titolo deldi. Online in contemporanea anche il videoclip Il 9 aprile esce in digitale e in radio “In”, il titolo deldi. Scritto dalla stessa cantautrice siciliana, con la direzione artistica di Barbara Catera e la produzione di Iacopo Pinna, “In” è… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Ford Mustang Mach-E, al via i test drive a Roma: come prenotarsi ) è stato pubblicato… - innovationpost_ : Il nuovo DuoDrive Nord combina il motore sincrono IE5+ e un efficiente riduttore elicoidale monostadio in un singol… - GabriLoPiccolo : In anteprima il video “Drive In”, nuovo singolo di Angela Nobile - TGR Sicilia - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus in Calabria, quasi 14mila i tamponi eseguiti al drive-in di Reggio) è stato pubblic… - themick79i : Se dovete comprare un nuovo hard disk, non basatevi sull’esperienza di vostro cugino, guardate qui cc @backblaze -