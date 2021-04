Dramma Maradona Covid | il fratello Lalo in terapia intensiva

Advertising

TweetNotizie : Maradona, il dramma del fratello Raul a Storie Italiane: «E' ricoverato in terapia intesiva per Covid». - leggoit : Maradona, il dramma del fratello Raul a Storie Italiane: «E' ricoverato in terapia intesiva per Covid». -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Maradona

Ha scelto i microfoni di Storie Italiane, su Rai1, Hugo Hernán, fratello di Diego Armando, per raccontare un nuovoche sta vivendo la sua famiglia: il fratello Raul è infatti ricoverato in rianimazione per problemi respiratori dovuti al Covid - 19 . 'È arrivato in ospedale ...Raulè infatti ricoverato in rianimazione a causa del Covid - 19, ad annunciarlo è stato Hugo, fratello dell'ex fuoriclasse del calcio Diego e di Raul che ha scelto di dare la ...Nuovo Dramma per la famiglia di Diego Armando Maradona, stavolta legato al Covid: il fratello Lalo in terapia intensiva.Leggi anche > Maradona, il dramma del fratello Raul a Storie Italiane: «E' ricoverato in terapia intesiva per Covid». L’attaccante della Juventus Alvaro Morata, per la prima volta ospite domani a ...