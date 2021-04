Advertising

HuffPostItalia : Draghi vede Salvini: nessuna concessione e difende Speranza - AnnalisaChirico : “L’Italia ha bisogno di tornare a vivere. L’azione della Lega nel governo Draghi c’è e si vede”, così il leader del… - fattoquotidiano : Il piano. Il premier vede Salvini, ma blinda Speranza: “Lo stimo”. Gaffe sugli psicologi e scontro con la Turchia [… - giornaleradiofm : Draghi vede Letta, punto su situazione economica: (ANSA) - ROMA, 09 APR - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi… - iconanews : Draghi vede Letta, punto su situazione economica -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi vede

Agenzia ANSA

Il Presidente del Consiglio, Mario, ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario del Pd Enrico Letta. Durante il colloquio, spiegano fonti di Palazzo Chigi, sono stati affrontati temi legati alla situazione economica del Paese .Ira Campania 'La gente è esasperata,tanta confusione. Non credo che si possa andare ancora ... De Luca protesta Il governatore della Campania dice di condividere il 'grido di dolore di...ROMA, 09 APR - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario del Pd Enrico Letta. Durante il colloquio, spiegano fonti di Palazzo Chigi, sono stati affrontati ...HSBC conferma buy su Intesa Sanpaolo che indica come il titolo preferito tra quelli bancari di Piazza Affari e lo vede come un proxy per la nuova ondata di investimenti pubblici il governo Draghi dovr ...