Draghi | “Erdo?an dittatore” Il governo turco convoca l’ambasciatore italiano ad Ankara

(Di venerdì 9 aprile 2021) Scontro diplomatico tra Italia e Turchia. Durante la conferenza stampa di ieri, giovedì 8 aprile, il primo ministroMarioha definito il presidenteRecep Tayyip Erdo?an “un”. Sullo sfondo la nota vicenda del “sofagate”, ovvero l’incontro di lunedì scorso tra l’Unione europea e ildiin cui Ursula Von der Leyen, la presidente della Commissione europea, è rimasta senza un posto dove sedersi perché le uniche due sedie nella sala erano occupate da Erdo?an e da Charles Michel, il presidente del Consiglio europeo. Commentando la questione,si è detto “molto dispiaciuto per l’umiliazione che la presidente della Commissione europea ha dovuto subire”, aggiungendo che “con questi, chiamiamoli per quel che sono, dittatori, di ...

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “La scelta di non mettere piede in Paesi con sistemi diversi dal nostro non è premiante, ha ragione il presidente Draghi: bisogna parlare anche con governi che hanno un’idea ...Ieri sera Draghi, nella conferenza stampa in cui ha parlato di vaccini e riaperture, si è soffermato sul caso sofagate, quando nell'incontro, in Turchia, tra il presidente Erdogan, il presidente del ...