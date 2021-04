Draghi avverte l’Ue, “Se ci sono ragioni per maltrattare Alitalia le vedremo, ma non accetteremo discriminazioni arbitrarie” (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi sulla nuova Alitalia e sul caso Air France: “Non accetteremo asimmetrie ingiustificate”. Nel corso della conferenza stampa dell’8 aprile, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato della trattativa tra il governo e la Commissione europea per quanto riguarda Alitalia, commentando anche il caso Air France. Di seguito il video della conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Il caso Air France La Commissione ha dato il via libera al governo francese ad un aumento di capitale nella compagnia aerea a condizioni anche vantaggiose. Una decisione contestata dal governo italiano che ha evidenziato una disparità nel trattamento. Draghi ha assicurato che non accetterà asimmetrie ingiustificate da ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Presidente del Consiglio Mariosulla nuovae sul caso Air France: “Nonasimmetrie ingiustificate”. Nel corso della conferenza stampa dell’8 aprile, il Presidente del Consiglio Marioha parlato della trattativa tra il governo e la Commissione europea per quanto riguarda, commentando anche il caso Air France. Di seguito il video della conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario. Il caso Air France La Commissione ha dato il via libera al governo francese ad un aumento di capitale nella compagnia aerea a condizioni anche vantaggiose. Una decisione contestata dal governo italiano che ha evidenziato una disparità nel trattamento.ha assicurato che non accetterà asimmetrie ingiustificate da ...

