Dovevano essere vaccinati all'hub di Olbia, ma la loro dose di vaccino non c'era (Di venerdì 9 aprile 2021) (Visited 253 times, 253 visits today) Notizie Simili: Vaccini a Olbia, arriva il nuovo calendario anti… Apre il nuovo centro vaccinale di Olbia, potrà… I 10 film da vedere su Amazon ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 9 aprile 2021) (Visited 253 times, 253 visits today) Notizie Simili: Vaccini a, arriva il nuovo calendario anti… Apre il nuovo centro vaccinale di, potrà… I 10 film da vedere su Amazon ...

Advertising

agorarai : “C’è un elemento che fin dall’inizio doveva essere messo in evidenza: di questa emergenza si doveva occupare il gov… - dori43018574 : @OharaPina Penso che non si avvicini alla sufficienza perché ha commesso diversi errori che quantunque condivisibil… - Comemigirano : @lucabattanta @TortoricAurelio ...ma non avevano detto che loro dovevano essere vaccinati prima degli altri? - NFratoianni : RT @ilmanifesto: Libia, quelle parole non dovevano essere dette | il manifesto - MatteoSchiavo18 : @anarcofilo @RickDuFer Senza contare che la burocrazia è dipesa dai novax che dovevano essere disinnescati a livell… -