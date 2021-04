Douglas Costa come Tevez | Juve sui gioielli del Gremio

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il brasiliano rientrerà allantus, ma solo di passaggio. Il brasiliano infatti sarà ceduto in estate. Troppi infortuni e troppa discontinuità per un elemento che poteva essere l’arma in più della Vecchia Signora. L’esterno brasiliano pesa notevolmente sul bilancio bianconero, circa undici milioni di euro. Quindi ecco il piano di Paratici per cercare di liberarsi del brasiliano: usarlopedina di scambio per prenotare duedel. C’è speranza per un esito positivo della faccenda, il tecnico Portaluppi ha infatti parlato con il giocatore e ha dichiarato di averlo visto interessato al progetto.dunque, una soluzione che farebbe comodo sia allantus che al. ...