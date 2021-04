Donne Controcorrente | un libro racconta la leadership al femminile

(Di venerdì 9 aprile 2021) Per valorizzare il capitaleè necessario ribaltare il modo di pensare attuale, l’ideologia mainstream, ma il cambiamento è un processo che implica dispendio energetico, è faticoso, impegnativo, costringe a uscire dalla propria zona di comfort. È per questo che le rivoluzioni culturali sono in genere lente e faticose. Si propone dare un contributo in questo senso l’ultimodel giornalista Claudio Barnini– cronache diin cui l’autore esplora con garbo e rispetto un mondo diche ce l’hanno fatta ma non smettono di avere aspirazioni e obiettivi. Leggi anche Cyber security: una sfida alDisuguaglianza di genere e violenza sulle. Un’emergenza ...

Advertising

massimomarzani : Rilancio questo articolo della Vallarino. Ramazzotti, Argento, MeToo, siamo sicuri che stiano aiutando le donne? Qu… - Cobornews : Libro: 'Donne Controcorrente': la Eccezionale Managerialità e Leadership al Femminile. Le Aziende con Almeno il 15… - salutedomani : AVANZANO LE DONNE ‘CONTROCORRENTE’. UN LIBRO DI BARNINI RACCONTA LE CRONACHE DI LEADERSHIP FEMMINILE - salutedomani : AVANZANO LE DONNE ‘CONTROCORRENTE’. UN LIBRO DI BARNINI RACCONTA LE CRONACHE DI LEADERSHIP FEMMINILE - dermanewsok : AVANZANO LE DONNE ‘CONTROCORRENTE’. UN LIBRO DI BARNINI RACCONTA LE CRONACHE DI LEADERSHIP FEMMINILE -

Ultime Notizie dalla rete : Donne Controcorrente

TGCOM

... non è che volessi andare, però, in generale, quando ascolto o vedo qualcosa di ...questione generazionale entra in tutto l'album? Secondo me quella frase può essere applicata a, ...Sì propone di contribuire al 'cambio di mentalità' l'ultimo libro del giornalista Claudio Barnini '- cronache di leadership al femminile', in cui l'autore esplora con garbo e ...Per contribuire a questo “cambio di mentalità” il giornalista Claudio Barnini ha dato vita al suo ultimo libro ‘ Donne Controcorrente - cronache di leadership al femminile ’ in cui l’autore esplora co ..."Quello che è emerso in maniera prepotente è stato un forte 'spirito di corpo' e di servizio di queste donne nei confronti delle altre e la consapevolezza di avere una responsabilità, quella di far sì ...