Donazione di organi, intesa CRT Sicilia-Fondazione Giglio Cefalù (Di venerdì 9 aprile 2021) PALERMO (ITALPRESS) – In occasione della XXIV Giornata Nazionale della Donazione di organi e tessuti che si celebra domenica prossima, 11 aprile, all’insegna dello slogan “Donare è una scelta naturale”, il CRT Sicilia e la Fondazione Giglio di Cefalù hanno siglato un protocollo d’intesa per la promozione della cultura della Donazione di organi.“La Fondazione Giglio – dice Giovanni Albano, presidente della Fondazione Giglio – vuole essere parte attiva in una campagna di sensibilizzazione della popolazione alla Donazione degli organi. Donare significa far rinascere una nuova vita. Il trasferimento di informazioni e conoscenze sulle ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 aprile 2021) PALERMO (ITALPRESS) – In occasione della XXIV Giornata Nazionale delladie tessuti che si celebra domenica prossima, 11 aprile, all’insegna dello slogan “Donare è una scelta naturale”, il CRTe ladihanno siglato un protocollo d’per la promozione della cultura delladi.“La– dice Giovanni Albano, presidente della– vuole essere parte attiva in una campagna di sensibilizzazione della popolazione alladegli. Donare significa far rinascere una nuova vita. Il trasferimento di informazioni e conoscenze sulle ...

