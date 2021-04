Don Johnson annuncia il ritorno di Nash Bridges! (Di venerdì 9 aprile 2021) Don Johnson è senza dubbio una delle star d’azione televisive di maggior successo di tutti i tempi. Il suo sorriso soave e sfacciato ha reso ogni sua produzione un successo e ora ne sta riportando uno grande! Cosa ha annunciato Don Johnson Lo stesso “Inspector Nash Bridges” è stato ospite del The Ellen DeGeneres Show mercoledì sera e ha fatto un grande annuncio. Ellen ha chiesto a Don: “Ehi, stai lavorando a qualcosa ora di cui i fan saranno entusiasti. Dì a tutti cosa stai facendo”. L’annuncio La star di Miami Vice Don Johnson ha detto: “Beh, siamo in piena preparazione per un riavvio di Nash Bridges!” Dopo uno scroscio di applausi, Don ha spiegato: “Così troviamo Nash alcuni anni dopo e Cheech tornerà e si unirà a me, e Jeff Perry, e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 9 aprile 2021) Donè senza dubbio una delle star d’azione televisive di maggior successo di tutti i tempi. Il suo sorriso soave e sfacciato ha reso ogni sua produzione un successo e ora ne sta riportando uno grande! Cosa hato DonLo stesso “InspectorBridges” è stato ospite del The Ellen DeGeneres Show mercoledì sera e ha fatto un grande annuncio. Ellen ha chiesto a Don: “Ehi, stai lavorando a qualcosa ora di cui i fan saranno entusiasti. Dì a tutti cosa stai facendo”. L’annuncio La star di Miami Vice Donha detto: “Beh, siamo in piena preparazione per un riavvio di” Dopo uno scroscio di applausi, Don ha spiegato: “Così troviamoalcuni anni dopo e Cheech tornerà e si unirà a me, e Jeff Perry, e ...

Advertising

cannibal_kid : RT @SpikeItalia: Lo vogliamo vedere tipo subito #NashBridges #DonJohnson - SpikeItalia : Lo vogliamo vedere tipo subito #NashBridges #DonJohnson - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Un altro cult degli anni '90 sta per tornare sul piccolo schermo #NashBridges #DonJohnson - ParamountItalia : Un altro cult degli anni '90 sta per tornare sul piccolo schermo #NashBridges #DonJohnson - badtasteit : #NashBridges: #DonJohnson conferma che la produzione del revival sta per iniziare -