Domina | esce il trailer della serie tv Sky Original con Kasia Smutniak e il «super» cast di attori

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ilufficiale di, la nuovatargata Sky, ha svelato la trama principale: il punto di vista si sposta su Livia Drusilla e sul suo ruolo politico durante il governo di Gaio Ottaviano ovvero Cesare Augusto, il primo imperatore dell'antica Roma. Laandrà in onda su Sky e Now il prossimo 14 maggio e conterà di otto episodi. Arriva: ecco la nuovatv targata Sky. Uninternazionale che racconterà la Roma di Livia Drusilla, l'imperatrice donna La, ideata da Simon Burke, è prodotta da Sky Studios in collaborazione con Fifty Fathoms; il progetto è una grande collaborazione internazionale girata interamente in Italia al Cinecittà Studios a Roma. Un kolossal delle ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Domina esce

Today.it

Corpo articolo Granada - United: la partita minuto per minuto La partita in pillole Lo Unitednelle fase iniziali della gara ma nessuna delle due crea delle vere occasioni da gol prima ...di ...L'equilibrioil primo parziale. Si arriva così 5 - 5. Brutto game di Hurkacz e break Sinner. ...Race (la classifica da cui escono gli 8 qualificati alle ATP Finals di Torino) che Sinner...Debutterà venerdì 14 maggio, su Sky e Now, "Domina", la nuova serie Sky Original che racconta per la prima volta dal punto di vista delle donne le lotte per il potere durante il principato di Gaio ...Leonardo Fioravanti ha dominato la sua heat del secondo round eliminatorio rientrando in gara nel main event del Rip Curl Cup Newcastle. Questa notte, alla ripresa del Rip Curl Cup a Newcastle, Leonar ...