Domenica In, tra gli ospiti della nuova puntata anche Fedez e Pupo (Di venerdì 9 aprile 2021) Mara Venier torna in onda su Rai 1 questo fine settimana con la trentunesima puntata di Domenica In. Tra gli ospiti annunciati ci sarà Fedez, reduce dal clamoroso successo di LOL: chi ride è fuori, l'innovativo comedy show trasmesso in sei puntate su Amazon Prime Video (qui il vincitore). È la seconda volta che Fedez interviene come ospite nel contenitore Domenicale di Rai 1. Circa un mese fa, infatti, insieme a Francesca Michielin cantò il brano Chiamami per nome, con cui il duo si è piazzato al secondo posto nell'edizione del Festival di Sanremo di quest'anno. Tra le altre cose, anche la Michielin sarà ospite della Venier, stavolta insieme a Rita Dalla Chiesa.

