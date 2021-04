Diverbio Lega-Fratelli d’Italia | Volpi si appella al precedente Massimo D’Alema

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Diverbio Lega

L'HuffPost

Altri due laici, Stefano Cavanna dellae Fulvio Figliotti di M5S, si astengono. Non vota come ... E poi 'Cipolletta non avrebbe inseguito la signora, e che le si avvicinò per effetto del...... dove era in programma il primo anticipo del turno infrasettimanale che laSerie A aveva ... nei confronti dell'addetto alla sicurezza del Milan , Giampaolo Bompiano, per unverificatosi ...Sebbene Giorgia Meloni non lo consideri un vero e proprio scontro, i diverbi sembrano non finire tra Lega e Fratelli D’Italia. Il tutto legato alla presidenza del Copasir: tra Volpi che si appella al ...L’ultimo in ordine di tempo, infatti, è legato a Elisa Isoardi, rea di aver avuto un diverbio con Zorzi in merito al suo comportamento finto buonista nella casa del GF VIP. Stefania Orlando ha quindi ...